Bohrkopf schafft Platz für Gasleitung unter dem Mittellandkanal bei Haldensleben

Mehr Gas brauchen Gewerbetreibende im Südhafen in Haldensleben. Außerdem muss die Gasversorgung der Krankenhäuser und des Wohngebietes Süplinger Berg gesichert werden. Die Stadtwerke Haldensleben haben Spezialisten beauftragt, die mit einem Bohrspülverfahren einen Düker unter dem Mittellandkanal legen.

Haldensleben - Dicke Rohre schlängeln sich wie die langen Arme einer riesigen Krake über die Fahrbahn der Straße Kronesruhe und verschwinden in einem tiefen Schlammloch am Ufer des Mittellandkanals. Neugierige Passanten fragen, was dort gebaut wird.