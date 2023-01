Silvester Börde: Silvester-Angriffe in Berlin sorgen für Unverständnis

Nach den Angriffen auf Beamte und Kameraden der Feuerwehr in Berlin in der Silvesternacht zeigt sich die Haldensleber Freiwillige Feuerwehr solidarisch. Auch dort hat man bereits Anfeindungen erlebt. Doch in der Neujahrsnacht blieb es ruhig. Wie war die Lage in den Krankenhäusern?