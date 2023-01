Börde: Wo sind die schulpflichtigen Kinder aus der Ukraine?

In die Erich Kästner Grundschule in Haldensleben gehen aktuell 11 Schüler aus der Ukraine.

Haldensleben - Die passende Schule zu finden kann den letzten Nerv rauben. Sei es, weil man nicht im Einzugsbereich der gewünschten Schule liegt, die Freunde der Kinder aus dem Kindergarten auf eine andere Schule gehen werden oder schlicht, weil es gar nicht immer so einfach ist, einen Platz zu bekommen. Nun stelle man sich das ganze Chaos in einem anderen Land, mit anderer Bürokratie und auf einer Sprache vor, die man nicht 100-prozentig beherrscht – keine besonders berauschende Aussicht, oder? So geht es jedoch vielen Ukrainern, die im Landkreis Börde leben und vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind.