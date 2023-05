Bei Sicherungsarbeiten ist die historische Bockwindmühle am Ortsrand in Brand geraten. Beschädigt wurde vom Feuer vor allem das Dach.

Uhrsleben - Bei Restaurierungsarbeiten an der Bockwindmühle am Ortsrand von Uhrsleben kam es am Dienstagmittag zu einem Brand am Dach. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.