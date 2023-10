Brand in Flechtingen: Familie verliert alles

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Flechtingen - Rund 80 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Flechtingen, Behnsdorf, Bülstringen, Eimersleben, Emden und Calvörde bekämpften in der Nacht zum Montag einen Hausbrand in Flechtingen. Um 22.38 Uhr wurde die Feuerwehr Flechtingen alarmiert. Rettungskräfte und Polizei sowie Seelsorger waren ebenfalls im Einsatz. Was ist passiert?