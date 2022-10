Bülstringer Kinder kochen für die Gemeindearbeiter

Bülstringen - In der Gemeinde Bülstringen ist richtig was los in den Herbstferien. Heike Jaworski hat für die Mädchen und Jungen ein nachhaltiges Angebot aus Natur und Heimat, Bewegung und gesunde Ernährung geschnürt. Was vielleicht ein wenig nüchtern klingt, bereitet aktuell aber einen Riesenspaß.