Bundesprojekt Innotruck an Berufsbildende Schulen Haldensleben

Die Schülerin Helen Stoop der BbS in Haldensleben im Innotruck. Der Roboter baut hier eine Uhr zusammen und wird bereits in der Feinmotorik eingesetzt. Er war allerdings auch schon mal Eisverkäufer.

Haldensleben - Es ist früh, nicht einmal acht Uhr, als am Montag der Innotruck vor den Berufsbildenden Schulen (BbS) in Haldensleben hält. Ein Bus, der nach seiner Ankunft nach oben ausgefahren wird, so dass er zwei Stockwerke hat, und zur Seite, so dass er breiter wird. Allein das ist die erste Innovation des Tages, wird später aber von Robotern, intelligenten Feuerwehrjacken und Spritzen ohne Nadeln getoppt.