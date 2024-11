Auf dem Markt in Haldensleben legen am 21. November 200 Rekruten ihren Eid ab.

Haldensleben/vs. - Rund 200 Rekruten der Bundeswehr legen am Donnerstag, 21. November, auf dem Marktplatz vor dem Haldensleber Rathaus bei einem feierlichen Gelöbnis ihren Eid ab. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnt die Zeremonie um 14 Uhr und wird öffentlich abgehalten. Für den Innenstadtverkehr gebe es deshalb einiges zu beachten.

Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am Mittwoch, 20. November, der Markt ist komplett gesperrt, die Parkflächen sind nicht nutzbar. Ebenfalls am Mittwoch wird laut Stadtsprecherin Anja Malek ein Toilettenwagen in der Steinstraße/Ecke Markt aufgestellt, die Stelle ist dann für Fahrzeuge nicht mehr passierbar. Darum wird die Einbahnstraßenregelung in der Steinstraße und Langen Straße ab Mittwoch aufgehoben.

Bundeswehr-Gelöbnis in Haldensleben: Bürgerbüro und Rathaus bleiben zu

Autofahrer müssen sich am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr auf umfangreiche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen: So ist die Magdeburger Straße stadteinwärts ab Höhe Ohrelandhalle gesperrt. Auch vom Rähm, vom Holzmarkt und von der Kirchstraße aus ist die Zufahrt auf die Magdeburger Straße nicht möglich. Im Rähm – zwischen Kreisverkehr und Magdeburger Straße – wird für die Zeit der Veranstaltung die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Die Bülstringer Straße, die Steinstraße und die Stendaler Straße sind stadteinwärts jeweils ab Höhe Lange Straße gesperrt. Eine Sperrung wird zudem an der Polleranlage Hagenstraße/Markt eingerichtet. Gesperrt ist auch die Burgstraße, eine Zufahrt vom Gärhof ist nicht möglich. Entlang der Burgstraße gilt am 21. November ein absolutes Halteverbot. Für die Anwohner mit Parkausweis steht der Parkplatz Holzmarkt zur Verfügung.

Für Angehörige und Gäste der Bundeswehr-Veranstaltung stehen Parkplätze auf der Masche zur Verfügung. Zudem informiert die Stadtverwaltung darüber, dass das Bürgerbüro und das Rathaus am Donnerstag aufgrund der Bundeswehr-Veranstaltung geschlossen bleiben.

Bürgerinitiative „Offene Heide“ kündigt Mahnwache an

Nach Beendigung des feierlichen Gelöbnisses sollen die Straßen etwa gegen 18 Uhr wieder freigegeben werden. „Lediglich der Markt bleibt gesperrt, da hier ab Freitag, 22. November, der Aufbau des Sternenmarktes mit Eisbahn beginnt“, teilt Anja Malek mit.

Die Bürgerinitiative Offene Heide ruft derweil zum Protest gegen das Gelöbnis auf und plant von 13 bis 16 Uhr eine Mahnwache an der Einmündung der Hagenstraße auf die Bülstringer Straße. Die Initiative engagiert sich seit 1994 gegen die militärische Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide.