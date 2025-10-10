Mit Leckereien aus verschiedenen Kulturen hat der Kinderschutzbund Börde in Haldensleben zu einem bunten Herbstfest eingeladen.

Mit kulinarischen Leckereien aus den verschiedenen Kulturen wurde beim Kinderschutzbund Börde der Herbst feierlich eingeläutet.

Haldensleben - Mit kulinarischen Leckereien aus verschiedenen Kulturen ist beim Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Börde der Herbst feierlich eingeläutet worden. Jede Familie bereitete ein Gericht aus der Heimat zu. Auf den Tisch kamen so unter anderem „Kisir“ aus der türkischen Küche, auch als Bulgursalat bekannt, und das Kuchengebäck „Chejur“ aus Afghanistan sowie eine klassische Kartoffelsuppe aus der deutschen Küche.

Organisiert wurde das Fest von den Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes, darunter Christin Paepke, sowie von Ehrenamtskoordinatorin Desdimona Wiegmann. Vor Ort war auch Kerstin Dörfel vom Deutschen Roten Kreuz, die mit den Kindern bastelte.

Zu den Gästen gehörten auch die Vorstandsvorsitzende Marlis Schünemann, die sich seit Jahrzehnten für den Kinderschutzbund Börde engagiert, und als politischer Vertreter der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Teßmann aus Haldensleben.