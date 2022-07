Wahl Bürgermeister: Haldensleber entscheiden zwischen Hieber (SPD) und Meyer (CDU)

Noch einmal werden die Einwohner der Stadt Haldensleben und der Ortsteile an die Wahlurnen gebeten. Sie können am Sonntag, 3. April, darüber entscheiden, wer in den nächsten sieben Jahre als Bürgermeister die Geschicke der Stadt lenken soll.