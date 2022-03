Bürgermeisterwahl: Wie der Wahlabend in Haldensleben abläuft

Die Bürgermeisterwahl in Haldensleben steht vor der Tür. Die Briefwahl wurde 2022 deutlich stärker wahrgenommen. Lässt die Corona-Situation eine öffentliche Auszählung zu? Und wo und ab wann werden die ersten Ergebnisse veröffentlicht?

16.344 Haldensleber sind am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen.

Haldensleben - Morgen ist es soweit: Die Bürgermeisterwahl steht an. Insgesamt sind 16.344 Wahlberechtigte in Haldensleben aufgerufen, in 14 Wahllokalen ihre Stimme abzugeben. Neun Kandidaten stehen zur Wahl.