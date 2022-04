Calvörde ebnet Weg für Solaranlagen

Grauingen - Der Bau von Solaranlagen ist in der Gemeinde Calvörde seit über zwei Jahren ein umstrittenes Thema. Um ein Abstimmungsergebnis zum Für und Wider zu bekommen, hatte es eine Bürgerbefragung in den betroffenen Ortsteilen gegeben. Während sich die Mehrheit der Wahlberechtigten von Calvörde, Grauingen und Klüden für den Solaranlagenbau aussprach, lehnte die Mehrzahl in Zobbenitz, Dorst und Wegenstedt die Vorhaben ab.