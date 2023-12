Eine Ehrenurkunde überreicht Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (r.) an Manfred Franke für seine treuen Dienste in der Kommune.

Calvörde - „Wir haben seit Jahrzehnten einen Aktivposten, der den Wunsch geäußert hat, sich aus der Kommunalpolitik zu verabschieden“, erklärt Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU) bei der jüngsten Zusammenkunft des Bauausschusses.

Der sogenannte Aktivposten ist Manfred Franke, der nach der politischen Wende ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv ist. Vor fast 30 Jahren wurde er als Bürgermeister der damaligen Gemeinde Dorst – einem heutigen Ortsteil von Calvörde – gewählt. Franke war 16 Jahre lang das Dorfoberhaupt in Dorst und 14 Jahre der Ortsteilbeauftragte. Er sei ein Anlaufpunkt und ein wichtiges Bindeglied zwischen den Bürgern des Ortes, der Gemeinde und des Bürgermeisters der Mitgliedsgemeinde gewesen. „Was du – lieber Manfred – in den letzten 30 Jahren in Dorst geleistet hast, ist überaus lobenswert. Du hast das Dorf einmal umgekrempelt. Du hast den Fokus nicht nur auf das Schloss, sondern auch auf andere Bereiche gesetzt“, sagt Schliephake.

Schloss, Spielplatz, Wege und Versorungsleitungen

Als Beispiele zählt er die Entstehung eines Spielplatzes, den Bau von Straßen, Wegen und Versorgungsleitungen auf. Als „heilige Kuh“ bezeichnet der Bürgermeister das Gutsherrenhaus, das sogenannte Schloss, das Franke seit Jahrzehnten als Mittelpunkt und „gute Stube“ des Dorfes gesehen und sich für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes immer wieder eingesetzt habe. Bereits vor einem Jahr habe Franke – nach den Ausführungen des Bürgermeisters – seinen Rücktritt von seinen Diensten und Aktivitäten erklärt. „Damals konnte ich ihn überzeugen, dass er wertvoll und unentbehrlich ist.

Deshalb hat er noch ein Jahr weiter gemacht. Heute verabschiede ich ihn mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wir gönnen dir die Freizeit, aber wir bedauern es, dass der Ausschuss nicht mehr auf deine Erfahrungen zurückgreifen kann“, beschreibt das Gemeindeoberhaupt. Groß sei die Hoffnung des Gemeinderates, dass sich eine Frau oder ein Mann findet, damit jemand die Funktion des Ortseilbeauftragten übernehmen kann. Franke versichert, dass er sich auch weiterhin in der Interessengemeinschaft Dorst für den Erhalt das Schlosses einsetzen werde. „Manfred, bleib gesund“, wünscht Volker Preetz, Vorsitzender des Bauausschusses, im Namen des Gremiums.

Franke bedankt sich bei der Kommune für die Zusammenarbeit und dafür, dass seine Belange für Dorst stets Gehör fanden.