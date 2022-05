Calvörde überträgt Grundstück der Schule in Wegenstedt an die Gemeinde

Nils Klutzka (vorn) und Sven Barby richten die Waschbetonstufen für eine der beiden Außentreppen der Wegenstedter Schule. Die Baufacharbeiter vom HDL-Bau wollen ihr Werk bis zum Schulbeginn am Montag fertig haben. Nur das Geländer wird später angebaut.

Calvörde/Wegenstedt - Im Fokus der Zusammenkunft des Calvörder Gemeinderates am Donnerstagabend stand die Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt. Das Grundstück einschließlich der Nebenanlagen sollen unentgeltlich an die Verbandsgemeinde Flechtingen übertragen werden. Träger aller Grundschulen im Verwaltungsbereich ist die Verbandsgemeinde.