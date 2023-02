Mannhausen - Beim Lied von „Laylas Mudda Jutta“ saß in der Mannhäuser Stadthalle niemand mehr still auf seinem Stuhl. Die Männer des Balletts hatten sich selbst als scharfe Mütter in Schale geschmissen und schwärmten im Lied von Matze Knop „Jutta ist so heiß wie geschnidden Budder“. Mit der Polonaise ging es in Ballermann-Manier durch den Saal.