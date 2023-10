Calvörde - In der Gemeinde Calvörde wird am Sonntag, 8. Oktober 2023, ein neuer Bürgermeister gewählt. Um den Chefsessel bewerben sich Hubertus Nitzschke (UWG) aus Calvörde und Ingo Kottke (parteilos) aus Mannhausen.

Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters Volkmar Schliephake (CDU) endet am 20. Januar 2024. Der ehrenamtliche Posten wird neu vergeben, denn Schliephake geht nicht noch mal ins Rennen. Der 67-jährige Grauinger ist seit fast 34 Jahren Bürgermeister. Seit dem 6. Mai 1990 war er der Chef der Gemeinde Grauingen und seit der Gemeindegebietsreform 2010 ist er der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde Calvörde.

Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet

„In der Gemeinde Calvörde sind insgesamt 2916 Personen wahlberechtigt“, teilt Gemeindewahlleiterin Antje Jacobs mit, darunter 52 Erstwähler. Auch die 16- bis unter 18-Jährigen dürfen bei dieser Wahl ihre Stimme abgeben. Das sind im gesamten Gemeindegebiet 61 junge Menschen.

Was die Briefwahl angeht, scheint sich das Interesse an der Bürgermeisterwahl in Grenzen zu halten. Etwa 160 Bürger hätten ihre Briefwahlunterlagen beantragt, so die Gemeindewahlleiterin. Die persönliche Stimmabgabe ist am 8. Oktober von 8 bis 18 Uhr in den Wahllokalen möglich.

Wer dann die meisten Stimmen erhält, wird ab 21. Januar 2024 für die nächsten sieben Jahre die Geschicke der Kommune als Bürgermeister lenken.

65 Helfer in den Wahllokalen

„Für einen reibungslosen Wahlablauf sorgen in den einzelnen Lokalen etwa 65 Wahlhelfer. Zudem sind im Briefvorstand noch einmal fünf Personen tätig“, schildert Antje Jacobs.

Gewählt werden kann im Flecken Calvörde im Bürgersaal an der Haldensleber Straße 21. Für Elsebeck und Berenbrock ist das Dorfgemeinschaftshaus in Elsebeck vorgesehen, in Lössewitz der Kulturraum, in Dorst das Schloss, in Grauingen der Saal, in Klüden der Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses, in Mannhausen der Klubraum der Gaststätte, in Velsdorf das Haus Isernhagen, in Wegenstedt die Geschichtswerkstatt und in Zobbenitz das Vereins- und Kulturhaus.

Endgültiges Ergebnis wird am 10. Oktober festgestellt

Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl können die Einwohner übrigens am Sonntag nach Schließung der Wahllokale live auf der Homepage der Verbandsgemeinde Flechtingen verfolgen.

Die Auszählung der Briefwahl erfolgt am Sonntag um 18 Uhr in der Außenstelle Erxleben der Verbandsgemeinde Flechtingen, Breite Straße 2, 39343 Erxleben.

Der Wahlausschuss kommt am Dienstag, 10. Oktober, um 9.30 Uhr im Sitzungsraum, Lindenplatz 13 in Flechtingen zusammen und stellt dann das endgültige Ergebnis der Bürgermeisterwahl fest.