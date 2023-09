Landwirt Hans-Otto Lüders macht seinem Ärger Luft. Der Calvörder hat 50 Hektar seiner Ackerflächen in diesem Jahr nicht bestellt. Er wartet vergeblich auf den Bau des Solarparks. Obwohl er auf den unbewirtschafteten Flächen nichts erntet, muss er Grundsteuern und Beiträge zahlen.

Calvörder Landwirt ist sauer: Noch keine Solaranlage in Sicht

Hans-Otto Lüders zeigt auf unbestellte Ackerflächen. „Ich habe mich darauf verlassen, dass die Solaranlage – wie geplant – in diesem Jahr gebaut wird. Jetzt habe ich auf diesen Flächen keine Einnahmen, aber die Ausgaben bleiben. Das ist für mich ein großes finanzielles Problem“, erklärt der Calvörder Landwirt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calvörde - In der Gemeinde Calvörde sollen mehrere Solarparks entstehen. Vorhabenbezogene Bebauungspläne für die Photovoltaikanlagen in Calvörde und Grauingen waren Thema der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. „Wann beginnt endlich der Bau des Solarparks Calvörde-Ost? Die Zeit geht ins Land. Wieder ist ein Jahr rum. Wir Landwirte haben die Fläche zur Verfügung gestellt, mit der Gewissheit, dass der Bau dieses Jahr beginnt. Aber zur Zeit sieht es nicht so aus“, sagte Landeigentümer und Landwirt Hans-Otto Lüders.