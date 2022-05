Heimatgeschichte Calvörder Markt: Glockenklang und Gedenktafel gegen das Vergessen

Wie wurde das gigantische Projekt der neuen Glocken für den Calvörder Kirchturm erreicht? Und was wird aus dem Areal am Markt, wo einst das jüdische Tuchhaus stand? Auf all diese Fragen weiß Eckart Reihlen eine Antwort. Der Heimatfreund hat die Geschehnisse in Wort und Bild an einem Abend im Gemeindesaal Revue passieren lassen.