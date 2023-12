Kinder backen in der Schaubäckerei von Denni Nitzschke in Calvörde auf Einladung des Ki-Ju-Fördervereins 20 Bleche voller leckerer Plätzchen inklusive bunter Streuselverzierung.

CALVÖRDE - Zuschauer hat Bäckermeister Denni Nitzschke in seiner Schaubäckerei in Calvörde schon des Öfteren begrüßt. Und manchmal öffnet er seine Backstube auch für kleine Bäcker von morgen. So wie erstmals auch auf Einladung des Fördervereins der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Flechtingen (Ki-Ju). 18 Mädchen und Jungen aus der Region hatten sich zum Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei angemeldet.

Der Teig für die 20 Bleche ruhte bereits vorbereitet und wartete nur darauf, ausgerollt und von den Kindern, die aus allen Teilen der Verbandsgemeinde mit ihren Eltern angereist waren, mit Ausstechern bearbeitet zu werden.

Bäcker gibt Geheimnis preis

Doch zunächst erklärte der Bäckermeister seinen Gästen die umfangreiche Technikausstattung in der Backstube. Vor allem der Teigausroller faszinierte. Er brachte den Teig genau auf die richtige Stärke zum Ausstechen.

Während des Ausrollens verriet Denni Nitzschke ein Geheimnis: Die Tausende von Plätzchen, die in seiner Backstube alljährlich in der Vorweihnachtszeit zum Verkauf vorbereitet werden, entstehen nämlich nicht mit einzelnen Formen, sondern in ganzen Paletten. Eine solche Palette muss nur ein einziges Mal in den Teig gedrückt werden, und schon sind jede Menge Plätzchen geformt. 24 Sternschnuppen- und 26 Tannenbaum-Plätzchen sind so auf einen Schlag ausgestochen.

Denni Nitzschke erklärte seine Technik. Foto: Carina Bosse

Für die Kinder war dieses Schnellverfahren jedoch keine Option: Sie wollten ihre Sterne, Bäume, Herzen, Schafe, Monde, Pilze und Glocken selbst herstellen.

Der Platz auf den Arbeitsplatten reichte gerade so aus, dass alle Kinder mitmachen konnten. Ruckzuck waren die ersten Bleche gefüllt und konnten in den großen Backofen geschoben werden. Eine zweite Fuhre folgte, während die erste dann schon mit Zuckerguss, Schokolade und bunten Streuseln verziert werden konnte.

Nach mehr als zwei Stunden hatte jedes Kind einen Beutel voller leckerer Weihnachtsplätzchen gefüllt, um diesen mit nach Hause nehmen zu können. Wieviel Spaß der Backnachmittag allen beschert hatte, konnte man an den strahlenden Gesichtern der Kinder ablesen.

Bei den jüngeren Kindern halfen noch Eltern oder Großeltern mit. Foto: Carina Bosse

Die nächsten Höhepunkte vom Förderverein Ki-Ju lassen gar nicht mehr lange auf sich warten. Am Donnerstag, 21. Dezember, lädt der Förderverein ab 9 Uhr zum Weihnachtsbasteln in das Bülstringer Begegnungszentrum ein, und am Sonnabend, 23. Dezember, startet um 15 Uhr eine Weihnachtsfeier im Jugendbegegnungszentrum im Haus der Jugend und Vereine in Flechtingen.

Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind noch unter Angabe von Name und Kontaktmöglichkeit unter Telefon/WhatsApp 0171/4103207 möglich.