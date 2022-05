Calvörder Tierschützer wartet auf die Störche

Calvörde/Zobbenitz - Horst Przygode berichtet, dass der erste Storch in diesem Jahr am 9. Februar in Calvörde auf einer Wiese an der Ohre von einem Graureiher begrüßt wurde. „Der Adebar sieht sehr gut aus und trägt keinen Ring. Am 11. Februar ist auf der gleichen Wiese ein zweiter Storch, der beringt war, dazu gekommen“, sagte der Tierfreund und Hobbyfotograf, der in Zobbenitz zu Hause ist.