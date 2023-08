Calvörde - Aus dem ehemaligen NP-Parkplatz an der Teufelsküche ist ein Areal für Veranstaltungen und Begegnungen der besonderen Art geworden. Beim jüngsten Fest vergnügten sich über 400 Besucher aus der Region.

Rückblick: Im November 2021 fiel mit dem Pflanzen eines Apfelbaumes der offizielle Startschuss. Bäckermeister Denni Nitzschke hatte damals die Idee, das triste Areal in einen grünen Platz zu verwandeln. Der junge Bäckermeister ist Mieter des angrenzenden Geschäftshauses.

Von Anfang an wirkten auch Nachbarn, wie die Bewohner der Häuser der Evangelischen Stiftung, in dem Menschen mit Handicap leben, beim Projekt mit. „Wir kooperieren schon länger mit den ortsansässigen Unternehmern, mit den Mitarbeitern des Biosphärenreservates Drömling und der Calvörder Sekundarschule auf verschiedenste Art und Weise. Es ist total schön, dass es das Gartenprojekt so nah an unserer Haustür gibt. Wir haben nämlich auch Bewohner, die nicht mehr so mobil sind und trotzdem dabei sein können“, erzählte Heilpädagogin Ramona Schulze. Die Mitarbeiterin der Stiftung betonte, dass die Bewohner viel Freude bei der Gartenarbeit im Team und nun natürlich auch Spaß beim Parkplatzfest haben. Ziel sei es – nach den Ausführungen der Pädagogin – den Platz zu beleben. So kam es, dass auch die Mädchen und Jungen der Kita „Abenteuerland“ und der Musiker Ulrich Ueckert gemeinsam mit den Menschen mit Handicap fröhliche Lieder sangen. Zum Tanzen motivierten die Mädchen des Calvörder Karnevalsclubs.

In der Teufelsküche werden Früchte gekocht

Das Gartenprojekt sei nach Ansicht von Reservatsmitarbeiterin Sabine Wieter ein Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben des Drömlings funktioniert. Die Schaubäckerei war übrigens der erste Partnerbetrieb. Inzwischen sind es über 50 Partner. Dieses Netzwerk wurde 2019 ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Touristische Angebote zusammen zu fassen und Menschen der Region zusammen zu bringen. Mit dem Garten sollen auch die Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. Im Rahmen des Projektes sollen unter anderem alte Obstsorten wieder in die Region zurück gebracht werden.

Die Mädchen und Jungen der Calvörder Kita „Abenteuerland“ zeigen auf dem einstigen NP-Parkplatz eine kleine Show. Foto: Ulrich Ueckert

Einig waren sich die Akteure und die Besucher, dass es im nächsten Jahr wieder so ein Fest für alle geben soll. Einige Calvörder schlugen vor, auf dem Areal auch einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Bis dahin sei dann auch die „Parkplatz-Marmelade“ fertig.

„In unserem Gemeinschaftsgarten darf nämlich nicht nur genascht werden, sondern wir haben jetzt sehr viele Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren geerntet und eingefroren. Demnächst wird daraus Marmelade gekocht“, verriet Denni Nitzschke am Sonntagmorgen.

Ulrich Ueckert spielt Rockmusik auf der Gitarre und singt mit Leonard Luding und Roberto Liebrecht, Bewohner der benachbarten Stiftung. Foto: Ramona Schulze

Bei der Musik der Wegenstedter Blaskapelle berichtete der Bäckermeister, dass er am Tag zuvor beim Pommes-Frittieren heißes Fett auf seinen Fuß bekommen hatte. Erst habe er gar nichts drauf gegeben. Doch dann ging es auf Anraten der Gäste und der Sanitäter mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. „Harald Kampe und mein Vater boten mir sofort Hilfe an und halfen bei den Frühstücksvorbereitungen“, erzählte der Bäcker und freute sich über die Unterstützung.