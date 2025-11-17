Mit einem Durchfahrtsverbot für Lkw möchte die Haldensleber CDU-Stadtratsfraktion die historische Straße vor Schäden schützen. Die Stadtverwaltung sieht keinen Anlass für die Maßnahme.

Das Durchfahrtsverbot soll laut CDU-Antrag die historische Bausubstanz der Töberheide schützen.

Haldensleben - Geht es nach der Haldensleber CDU-Stadtratsfraktion, soll künftig kein Schwerlastverkehr mehr durch die Töberheide rollen. In einem Antrag, der während der vergangenen Sitzung des Bauausschusses auf der Tagesordnung stand, forderte die Fraktion ein Durchfahrtsverbot für Lkw über zwölf Tonnen für die Straße.