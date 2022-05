Corona als Belastungsprobe für psychiatrische Einrichtungen in Haldensleben

Die Corona-Krise hat Spuren in der Psyche vieler Menschen hinterlassen. Mit den Folgen sind auch psychiatrische Einrichtungen in Haldensleben konfrontiert. Diese haben neue Therapieangebote eingerichtet, klagen teils aber auch über einen Versorgungsstau.

Haldensleben - Einsamkeit, Angst, Depression: Dass viele Menschen in der Pandemie mehr als sonst mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, wurde inzwischen in Studien und Untersuchungen vielfach belegt. Das stellt auch psychiatrische Einrichtungen in Haldensleben und in der Region vor eine neue Situation – und damit vor besondere Herausforderungen.