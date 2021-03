Die Haldensleber Gastronomen fühlen sich im Stich gelassen. Sie wollen wieder für ihre Gäste öffnen und dürfen nicht.

Haldensleben l Die Aktion „Außengastronomie öffnen - mit Abstand“ rief der Haldensleber Konditormeister kurzfristig ins Leben. Dieser fand gestern am Tag eines erneuten Bund-Länder-Treffens statt indem über Lockdown-Lockerungen beraten wurde. Vielen Gastronomen bereiten finanzielle Sorgen schlaflose Nächte und sie wissen nicht, wie lange sie noch mit den Schließungen überleben können. Die Handgriffe beim Aufstellen der Tische und Stühle sitzen noch. „Das verlernt man nicht“, mein Sascha Oldenburg vom Hotel und Restaurant Villa Lilo. Gäste werden an den Tischen jedoch nicht Platz nehmen und einen Kaffee in der Sonne genießen. Die leeren Tische vor dem Rathaus sollen auf die geschlossenen Restaurants und Cafés aufmerksam.



Schweigend hinnehmen könne man die aktuelle Situation nicht mehr, so Oldenburg bereits bei einem Treffen am Vormittag. „Es braucht eine Perspektive“, meint er. Die Menschen würden sich nach einer Auszeit vom Alltag und nach Kultur sehnen. „Momentan gibt es doch nur drei Themen: Corona, Arbeit, Schlafen.“ Viele der Regeln, Maßnahmen und Öffnungen könne man nicht mehr verstehen, so Oldenburg. Mit den bisherigen Hygienemaßnahmen, einer konsequenten Kontaktverfolgung wie mit der App Smudo und kreativen Möglichkeiten sei eine Rückkehr zur „Normalität“ möglich.



Demo zu kurzfristig

Eventmanager Nils Todtenhaupt konnte nicht bei der Demonstration teilnehmen. „Das war zu kurzfristig und wir sind heute damit beschäftigt unsere Absperrzäune, die für Impfzentren benötigt werden, mit Folien zu bespannen“, erklärte er. Die Idee fände er gut, aber auf der anderen Seite sei es traurig, dass so eine Aktion notwendig sei.



Die Öffnung der Gastronomie im Außenbereich würde ihm nicht wirklich nützen, erklärt er. „Ich bin darauf angewiesen, dass ich mein Restaurant ganz normal öffnen kann und auch Veranstaltungen stattfinden“, so Todtenhaupt. Bei den aktuellen Zahlen sehe er Gäste jedoch erst wieder im August oder September in seinem Restaurant im Schloss Hundisburg.



Lutz Pfeiffer versuchte für die Aktion möglichst viele Gastronomen zu mobilisieren. Aber auch einige Poltiker von Bund, Land und Stadt lud er zum Markplatz ein. Für ihn seien gerade Hochzeiten und andere Veranstaltungen wichtig. Diese würden jedoch schon wieder teilweise abgesagt, berichtet der Konditormeister. „So viel außer Haus verkaufen kann man nicht“, erzählt er. Ein weiteres Problem sei, dass sich das Verhalten der Menschen aufgrund der Corona-Pandemie verändert, vermutet Pfeiffer. Viele hätten sich an das Zusammensein daheim gewöhnt und es würde zunächst einfach dauern, bis sich die Menschen wieder daran gewöhnte hätten, dass sie sich wieder frei bewegen können.



Nur mit Impfung möglich

„Das Impfen läuft einfach viel zu langsam“, betont Pfeiffer und seine Kollegen anderer Restaurants nicken zustimmend. Die Öffnungen seien nur mit Impfungen möglich. Eine weitere Möglichkeit, um wieder Gäste empfangen zu können seien die Schnelltests. „Das ist durchaus denkbar“, meint Pfeiffer. „Es gibt keine Strategie mit einem Konzept von Schnelltests, impfen und schnellem Reagieren".



Die Haldensleber Gastronomen haben viele kreative Ideen und mögliche Lösungsansätze. Nicht zu vergessen seien ihre Hygienekonzepte vom letzten Jahr und die finanziellen Mittel, die von den Restaurant- und Caféinhabern bereits investiert wurden.



Klare Strategie nötig

Eine klare Öffnungsstrategie sei außerdem notwendig, da eine gewisse Vorlaufzeit notwendig sei „Die Lieferanten brauchen ja auch etwas Zeit“, meint Roman Behrens. Er bietet mittlerweile einige Online-Veranstaltungen wie Whisky-Abende an. Die Menschen würden sich nach Kultur und Abwechslung sehnen. Eine Normalität wie vor Corona sehe er nicht. „Die Gastronomielandschaft wird sich verändern“, erklärt er.



Die Sorgen und Nöte blieben nicht ungehört: Neben einigen Stadt- und Kreisräten kamen auch Landrat Martin Stichnoth und die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Wendler. Martin Stichnoth sagt: „Der Einzelhandel und die Gastronomie waren nie Infektionshotspots. Unsere Kontrollteams haben auch keine großen Verstöße bei den Hygienemaßnahme festgestellt.“ Bußgeldverfahren habe es ebenso nicht gegeben. Er wünscht sich ebenfalls schnelle Öffnungen und hofft auf die Möglichkeit auf lokaler Ebene darüber zu entscheiden.



„Wir müssen nach Alternativen suchen“, meint Sabine Wendler. Sie denkt neben den Gastronomen auch an die Händler in Haldensleben wie beispielsweise in der Hagenstraße. „Sie hatten es vor Corona schon nicht leicht, aber jetzt ist es noch schwerer für sie“, so Wendler.



Ines Peters mit ihrem Modehaus hofft ebenfalls auf Lockerungen. Auch sie ist zu der Demonstration am Marktplatz gekommen. „Dass die Baumärkte öffen dürfen und wir nicht ist der reinste Hohn“, sagt sie. Mit Einschränkungen oder einer Kundenbegrenzung könne auch sie leben. Dennoch müsse sich die Arbeit auch hier lohnwn.