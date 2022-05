Corona: Kommt eine Impfpflicht in Seniorenheimen in Haldensleben?

Haldensleben - „Jeder bei uns darf selbst entscheiden, ob er geimpft wird“, sagt Manuela Jerratsch, Mitarbeiterin der Tagespflege 'An der Masche' in Haldensleben. Der Großteil des Personals sei dort geimpft. Man habe sich zu Beginn der Pandemie unter den Kollegen besprochen, ob man sich geschlossen impfen werde. Die Pfleger sollen dieser Tage mehrmals in der Woche getestet werden, viele sollen eine dritte Impfung, die sogenannte Boosterimpfung erhalten haben - letztes gelte laut Jerratsch auch für die Bewohner: „Das gibt Sicherheit“. Möchte man hier einen Verwandten besuchen, muss man sich testen lassen, heißt es aus der Tagespflege. Auch, wenn man geimpft oder genesen ist. Doch wie sieht es in anderen Einrichtungen aus?