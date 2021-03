Einfach die Hand halten und da sein sei in der Sterbephase als Hospizbegleiter am wichtigsten, erklärt Antje Schmidt vom Hospiz- und Trauerbegleitungsdienst des Malteser Hilfsdienstes. Foto: Peter Förster/dpa

Die Möglichkeiten der Sterbebegleitung sind wegen der Corona-Pandemie etwas eingeschränkter. Auch in Haldensleben.

Haldensleben l Und plötzlich steht die Welt auf dem Kopf. Zwei düstere Eindringlinge haben das eigene Leben wie einen Zug entgleisen lassen: Der Tod oder eine schwere, unheilbare Krankheit. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, reißt er meist ein riesiges Loch ins Leben. Erkrankt ein Angehöriger oder sogar man selbst schwer, verändert sich der Alltag. In solchen Krisenzeiten unterstützen Antje Schmidt und ihre ehrenamtlichen Helfer vom ambulanten Hospiz- und Trauerbegleitungsdienst des Malteser Hilfsdienstes in Haldensleben.



Schon seit acht Jahren koordiniert Antje Schmidt die ambulanten Hospiz- Trauerbegleitungsdienste und hat in dieser Zeit schon viele Menschen in solchen Krisenzeiten begleitet und ihnen Trost gespendet. Die hauptamtlichen Mitarbeiter würden zunächst immer das erste Gespräch mit den Betroffenen führen. „Dabei geht es vor allem darum, wo wir unterstützen können“, erklärt Schmidt. Im nächsten Schritt sei es dann möglich, noch weitere Gespräche zu führen oder es würden die ausgebildeten ehrenamtlichen Begleiter vermittelt. Sie verbringen dann Zeit mit den Familienmitgliedern und den Betroffenen. „Unsere Begleiter haben viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung“, so die Koordinatorin des Dienstes. Bei der Hospizbegleitung sei es wichtig, dass durch die Treffen die Lebensqualität der Menschen verbessert wird, die Angehörigen entlastet werden und sie in ihren letzten Lebensstunden nicht alleine sein müssten.



Arbeit ist durch Corona eingeschränkter

Im Laufe der Zeit würden sich die Aktivitäten auch ändern: „Sie reden miteinander, spielen Karten, gehen, wenn es gesundheitlich möglich ist, spazieren oder schimpfen auch einfach mal auf die Welt. Gegen Ende hin ist das Reden nicht mehr wichtig, sondern einfach, dass man da ist, und die Hand hält.“



Bei der Trauerbegleitung sei es ebenso wichtig herauszufinden, was die trauernde Person braucht. „In dem Bereich liegt der Fokus eher darauf, wie der Betroffene wieder zurück ins Leben finden kann, und lernt, mit seinem Verlust umzugehen“, erörtert Antje Schmidt. Helfen würden dabei auch die Treffen im Café für Trauernde. „Da merken die Betroffenen dann, dass es auch anderen so geht und sie mit ihrer Trauer nicht alleine sind“, so Schmidt.



Mit Corona sei die Arbeit jedoch etwas eingeschränkter. So könnten die Treffen im Café der Trauernden momentan nicht stattfinden. Antje Schmidt betont jedoch: „Wir sind da und wir dürfen die Menschen auch weiterhin begleiten.“ Neben Terminen in den Beratungsstellen sowie der telefonischen Beratung seien Treffen für Spaziergänge und Gespräche im Freien möglich. Der direkte Kontakt in der Sterbebegleitung mit Besuchen zu Hause sei jedoch nur in Akutlagen möglich.



Das Abschiednehmen ist sehr wichtig

Die Begleiter hätten alle eine Einweisung in die Hygienemaßnahmen sowie eine Impfung erhalten. Außerdem testen sie sich vor jedem Treffen mit einem Schnelltest gegen das Corona-Virus. Trotz ihrer Schutzmaßnahmen für ihre Klienten seien die Anfragen rückläufig, was Antje Schmidt Bauchschmerzen bereitet. Nachdenklich meint sie: „Ich vermute, dass in den Altenheimen und Krankenhäusern sehr viele Menschen alleine sterben müssen.“ Dem Personal fehle durch die zusätzliche Belastung der Corona-Pandemie einfach die Zeit, meint die Koordinatorin des Hospizdienstes.



Krankenhausaufenthalte seien im vergangenen Jahr eine besonders große Belastung für ihre Klienten. Vermehrt hätten diese schon berichtet, dass die Kommunikation ins Krankenhaus manchmal schwierig sei. „Eine Trauernde hat mir erzählt, dass sie ihren Mann, auf einmal nicht mehr telefonisch erreichen konnte, und sie hätte nur wenig Informationen bekommen. Das verunsichert natürlich“, berichtet Antje Schmidt.



Bei einem anderen Fall hätte sich ein Sohn immer wieder anhören müssen, dass sein Vater enttäuscht sei, da er keinen Besuch bekommt. „Das war gerade um die Zeit, als die Krankenhäuser wieder für Besucher schließen mussten“, so Schmidt. Schließlich sei der Mann aus dem Krankenhaus entlassen worden und sowohl für ihn als auch für seinen Sohn stand fest, dass es keinen weiteren Krankenhausaufenthalt mehr geben werde. „Wir haben sie dann daheim weiter begleitet“, erzählt Schmidt weiter.



Das sei auch gut so gewesen, da gerade das Abschiednehmen so wichtig sei. Das fehle aktuell aber aktuell oft, so die Trauerbegleiterin. Das betreffe auch das Thema Beerdigungen. „Manche wünschen sich beispielsweise ein bestimmtes Abschiedslied. Das geht aktuell natürlich nicht oder nur eingeschränkt“, erklärt Antje Schmidt. Die Angehörigen würden sich dann Vorwürfe machen wie, dass sie ihrem Verstorbenen nicht den letzten Wunsch erfüllen konnten. „Da brauchen sie viel Zuspruch von außen“, so Antje Schmidt.