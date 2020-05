Sascha Oldenburg (rechts) mit seinem Bescheid vom Landkreis, dass er am Herrentag öffnen darf. Danny Schonscheck (links), Leiter des Landkreisamts für Wirtschaft, und Jolina Welzel (hinten) haben ihm den Bescheid am Montag übergeben. Foto: Johannes Vetter

Am 22. Mai dürfen die Gaststätten wieder öffnen. Einige Wirte sogar früher. Im Landkreis Börde sind es 21.

Haldensleben l Nach zwei schwierigen Monaten wollte Sascha Oldenburg nicht auf das Geschäft am Herrentag verzichten. Für seine Villa Lilo an der Bornschen Straße in Haldensleben hat er deshalb eine vorzeitige Öffnung beantragt. Erfolgreich.

Ihm hat Danny Schonscheck, Leiter des Landkreisamts für Wirtschaft, am Montagmorgen persönlich die Genehmigung vorbeigebracht. Eine symbolische Übergabe für die insgesamt 21 positiven Bescheide, die der Landkreis bis gestern für eine vorzeitige Öffnung erteilte. Um das möglich zu machen, hätten einige seiner Mitarbeiter am Wochenende gearbeitet, berichtete Schonscheck. Beantragt hatten eine vorzeitige Öffnung bis gestern Nachmittag 34 Gastronomen.

Das ist weniger als jeder Zehnte im Landkreis. Wie Schonscheck berichtete, gebe es insgesamt um die 200 Speisegaststätten, dazu kämen etwa 100 Imbisse.

Bei 7 Anträhen fehlten Unterlagen

Welche Gaststätten im Landkreis früher öffnen, teilte die Landkreisverwaltung auf Nachfrage nicht mit. Von den nicht bewilligten Anträgen sind nach Angaben der Verwaltung sieben Anträge abgelehnt, weil die Unterlagen nicht vollständig waren. Ein Antrag sei wegen „fehlender Voraussetzungen“ nicht genehmigt worden. Fünf Anträge seien auf Nachfrage der Verwaltung „umgewidmet“ worden, die Betreiber öffnen nun doch erst am Freitag.

Auch Gastronomen, die erst am Freitag öffnen wollen, müssen das dem Landkreis schriftlich mitteilen. Dafür steht ein Formular auf der Internetseite des Kreises zur Verfügung (www.landkreis-boerde.de/corona). Grundsätzlich müssen Gaststätten, die am Freitag öffnen, die gleichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten wie die vorzeitig öffnenden Betriebe. Schankwirtschaften wie Kneipen und Bars dürfen am Freitag nicht öffnen.

Ein Drittel weniger Plätze für Gäste

Oldenburg will zum Herrentag Grillspezialitäten, Antipasti, Flammkuchen, und frisch gezapftes Bier anbieten. 78 Gästeplätze stünden dafür in der Villa Lilo zur Verfügung, berichtet er, etwa ein Drittel weniger als regulär. In den kommenden Monaten rechnet der Gastronom trotz der Öffnung mit deutlich weniger Einnahmen. Auf etwa 30 Festivals wollte er in diesem Jahr Essen verkaufen, so etwa auf dem Wacken Open Air in Norddeutschland, einem der größten Metal-Festivals der Welt. Insgesamt habe er für dieses Jahr bereits 92 Veranstaltungsabsagen erhalten, sagt Oldenburg. Er rechnet für 2020 mit Umsatzeinbußen um die 60 Prozent.