Sanierung Das Dach des Ackendorfer Heimatmuseums ist wieder gedeckt

Das Heimatmuseum in Ackendorf ist dicht, jedenfalls, was das nagelneue Dach betrifft. Ortsbürgermeister, Ortsrat, Gemeinde und Baufirmen haben an einem Strang gezogen, um das Objekt vor Feuchtigkeit zu schützen.