Vor zehn Jahren wurde in Haldensleben „Ein Haus für Alle“ eröffnet. Die Quartiersmanagerin blickt zurück und verrät erste Details für die geplante Geburtstagsfeier.

Ein Blick in die Vergangenheit: Zur Eröffunung des Projekt EHFA stehen (v.li.) Mirko Günther, Sylke Kühling, Norbert Eichler und Andrik Krüger mit selbst gebastelten Buchstaben vor den Bauplänen.

Haldensleben. - Ein Haus, in dem jeder jedem generationsübergreifend hilft – das ist der Grundgedanke des Mehrgenerationenhauses EHFA in Haldensleben. In diesem Jahr feiert es zehnjähriges Bestehen.