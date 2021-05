Das erste Mal Gäste in Haldensleber Biergärten

Haldensleben - Rechtzeitig zu Pfingsten bekamen die Gastronomen grünes Licht für Öffnungen im Außenbereich auf Terrassen und in Biergärten. Bereits am Freitag warteten die Restaurant- und Cafébesitzer auf Gäste. Wie waren die ersten Tage nach der Wiedereröffnung?

Der Sonne-Regen-Mix am Samstag und Sonntag bremste die Restaurantbesitzer bei ihrem Neustart aus. Paul Poege vom Waldhotel und Restaurant „Alte Ziegelei“ beschreibt die Situation so: „Wir sind froh, dass wir öffnen dürfen. Aber es ist anstrengend und läuft eher schleppend.“ Denn bisher blieb der Ansturm an Gästen aus und man warte teilweise den ganzen Tag. Mit den Öffnungen der Außenbereiche gebe es nämlich ein großes Problem: das Wetter. „Am Freitagabend gab es zwei Tischreservierungen, aber die Gäste kamen nicht, weil es geregnet hat. Da will doch niemand draußen sitzen“, so Poege.

Akzeptanz für neueRegeln bisher gering

Ein weiterer Grund für die fehlenden Gäste sei, dass die aktuell geltenden „3-G-Regeln“, geimpft, genesen oder getestet, auf wenig Akzeptanz bei den Menschen stießen. Diesen Regeln zufolge ist der Restaurantbesuch ohne negativen Corona-Test, Impfpass oder eine Bescheinigung von Genesenen nicht möglich.

Immerhin war das Wetter am Pfingstmontag traumhaft. Das nutzten auch viele Haldensleber für einen Spaziergang oder eine Radtour. Und einige von ihnen kehrten dann doch in einem Gasthaus ein. Auch im Restaurant „Alte Ziegelei“ machten einige Rast.

Die Gäste strahlten über das ganze Gesicht, während sie das erste Mal zusammen in der Sonne anstießen und sich ein Mittagessen aus der Speisekarte aussuchten. „Wir waren total überrascht, als wir gesehen haben, dass hier geöffnet ist“, meint eine ältere Dame, die mit ihrem Mann spazieren ging. Ein jüngeres Pärchen macht gerade Bilder von ihrem ersten gemeinsamen Essen im Biergarten.

Während einige der Gäste bereits mit ihrer gelben Eintrittskarte, dem Impfausweis, auf die Kellner zukommen, müssen andere noch gefragt werden, ob sie ein negatives Testergebnis vorweisen können. Das macht deutlich, das diese neue Regeln noch nicht bei allen angekommen sind. „Wenn Sie keinen Test oder einen Impfpass vorweisen können, dürfen wir Sie nicht bedienen“, erklärt eine der Kellnerinnen einem älteren Paar freundlich. Dennoch gibt es im Restaurant „Alte Ziegelei“ auch für Kurzentschlossene eine Möglichkeit, um doch noch in den Genuss des Biergartens und der Sonne zu kommen. „Wir haben ungefähr 60 Tests, damit sich Gäste hier bei uns testen können“, so Paul Poege. Ist das Testergebnis negativ können sich die Gäste einen Platz aussuchen und werden bedient. Dennoch hoffe er, dass die Test-Pflicht für den Restaurantbesuch bald wegfalle und Kontaktformulare oder die Registrierung in der Luca-App, sowie das Tragen einer Maske ausreichen.

Sabrina Giemulla von der „Alten Schmiede“ in Süplingen ist ebenfalls erfreut, dass das Wetter einige Gäste für einen Zwischenstopp auf ihre Terrasse lockt. „Viele rufen schon vorher an, wie es mit den aktuellen Regeln aussieht“, erzählt sie. Auch über die Öffnung der Innengastronomie ist Giemulla froh. „Das Wetter soll ja wieder schlechter werden“, meint sie. Nun bleibe nur zu hoffen, dass die positive Entwicklung so weitergehe. „Wir schauen jeden Tag auf die Inzidenzzahlen. Die Ungewissheit wie lange wir öffnen dürfen bleibt“, so die Restaurantinhaberin.

Öffnungen der Außengastronomie sinnlos

Aber es gibt auch Gastwirte, die aktuell nicht zufrieden sind. „Gerade der Corona-Test ist für viele Gäste sehr hemmend“, weiß Mario Sachs vom Gasthaus „Waldhof Papenberg“. Ohne diese Regelung würden mehr Gäste kommen, da ist sich Sachs sicher. Unter diesen Bedingungen würden auch die Öffnungen der Gastronomie nicht helfen. Der Arbeitsaufwand sei zu groß, es müssten Lebensmittel gekauft und Kuchen gebacken werden, aber die Kunden kämen nicht. „Wir wünschen uns, dass es wieder so wie letztes Jahr. Mit der Kontaktnachverfolgung und den Masken hat das gut funktioniert und das haben auch unsere Gäste akzeptiert“ erklärt er.

Bei seinem Gasthaus handle es sich in erster Linie um eine Ausflugsgaststätte. Er hätte einige Gäste gehabt, die mit dem Fahrrad vorbeigekommen seien und gerne etwas gegessen oder einen Kaffee getrunken hätten. Aber nachdem ihnen die aktuellen Regeln erklärt wurden, seien sie wieder gegangen. „Wer will schon wegen ein oder zwei Stunden noch großartig einen Test machen, um einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu essen?“, fragt er. Er müsse öffnen, da er wieder arbeiten möchte, aber dabei verdiene er nicht wirklich etwas. Und dennoch müssten weiterhin Fix- und Personalkosten bezahlt werden. Es sei einfach frustrierend.