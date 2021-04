Das Gesundheitsamt meldet weitere Todesfälle im Landkreis Börde

Haldensleben (tj)

Das Coronavirus hat im Landkreis Börde zwei weitere Todesopfer gefordert. Laut Sozialministerium sind es mittlerweile 122. Über das Wochenende vom 10. und 11. April 2021 und am Montag, 12. April 2021, sind in der Börde 57 weitere Corona-Testungen positiv ausgefallen. Das teilte das Gesundheitsamt am 12. April mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist auf 126,4 gestiegen. Landesweit lag der Wert am 12. April bei 178,7. Die höchste Inzidenz hat der Burgenlandkreis (347,2), die niedrigste das Jerichower Land (94,9). Dies ist der einzige Landkreis mit einem Wert unter 100.

Die Zahl der Impfungen im Landkreis liegt jetzt bei 24 956. Die Impfquote für ganz Sachsen-Anhalt beträgt mittlerweile 16,6 Prozent.