Das große Krabbeln im Haldensleber Landratsamt

Im Landratsamt des Landkreises Börde an der Bornschen Straße in Haldensleben tummeln sich Papierfischchen. Das sind schädliche Insekten, die nun bekämpft werden sollen.

Haldensleben - „Ctenolepisma longicaudata“ – das ist ein komplizierter und klingender Name für ein winzig kleines Tier. Und dabei ist das Insekt gar nicht so kompliziert. Sein deutscher Name, Papierfischchen, beschreibt nämlich schon ganz genau, was es am liebsten macht: Es futtert Papier und Kartonagen. Dazu liebt es trockene Umgebungen, Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius und dunkle Ecken.