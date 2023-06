Anlässlich des Kleinkunstfests finden in Haldensleben am Sonnabend, dem 24. Juni, zahlreiche kostenlose Veranstaltungen statt. Lesen Sie hier, was wann wo geplant ist.

Das ist am Wochenende in Haldensleben los

Zum Kleinkunstfest in Haldensleben gehts zum Teil hoch in die Lüfte.

Haldensleben - Am kommenden Wochenende wird es bunt auf den Straßen von Haldensleben – das Kleinkunstfest steht vor der Tür. Am Sonnabend, dem 24. Juni, wird an vielen Orten der Stadt Kunst auf die Straße geholt. „Wir wollen Kunst und Kultur hautnah erlebbar machen und in den öffentlichen Raum holen, damit sie für jeden kostenlos zu sehen ist“, sagt Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD).