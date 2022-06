Debatte um weiteren Supermarkt in der Innenstadt von Haldensleben geht weiter

Der Investor der Hagenpassage will einen weiteren Supermarkt etablieren, doch die Stadt Haldensleben stellt sich quer. Während der Investor eine gewisse Engstirnigkeit seitens der Verwaltung beklagt, verweist die Stadt auf das Aussterben des Einzelhandels in der Innenstadt.

Haldensleben - Ist ein weiterer Supermarkt in der Hagenpassage wünschenswert oder nicht? Über dieses Thema wird seit einigen Wochen diskutiert. Der Luxemburger Investor Mimco Capital als neuer Eigentümer der Hagenpassage will neben dem bereits bestehenden Edeka einen weiteren Supermarkt ansiedeln. Doch die Stadt will das vermeiden, denn ein Gutachten sieht das als schädlich für die Innenstadt an.