Das Futtermitteilwerk von Mega Tierernährung in Haldensleben gehört zur PHW-Gruppe und produziert Geflügelfutter für Wiesenhof, die auch zur PHW-Gruppe gehören. Nun kam es zu Protesten vor dem Werk. Im Fokus: Die Sojaimporte aus Brasilien. Warum?

Fleischindustrie: Protest auf dem Mittellandkanal in Haldensleben gegen Sojaimporte aus Südamerika

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Lange Lieferkettel, Rodung des Regenwaldes und schlechte Arbeitsbedingungen vor Ort – das sind nur einige der Punkte, die die Mitglieder von Aktion Agrar an Sojaimporten aus Südamerika, vor allem Brasilien, bemängeln. Gestern haben sie deswegen vor dem Futtermittelwerk von Mega Tierernährung in Haldensleben auf dem Mittellandkanal demonstriert. Denn dort wird, laut Angaben des Unternehmens in einem Video über ihre Produktion, zu 100 Prozent mit Soja aus Brasilien gearbeitet. Damit wird Geflügel von Wiesenhof gefüttert. Wiesenhof gehört wie Mega Tierernährung zur PHW-Gruppe.