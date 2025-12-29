Seit 30 Jahren wird Billard in Haldensleben gespielt – mehr als 25 Jahren davon in der Alten Fabrik. Zum Jubiläumsspiel des Pool Billard Clubs „Fortuna Haldensleben“ sind befreundete Vereine aus Salzwedel oder Magdeburg angereist.

Zum Jubiläumsspiel sind die Mitglieder des Pool Billard Clubs „Fortuna Haldensleben“ in die Alte Fabrik gekommen. Gunnar Knorre mit dem Queue in der Hand ist seit der Gründung des Vereins vor 30 Jahren Vorsitzender. Jens Mucha (3. v. l.) zeigt, was er kann am Billardtisch.

Althaldensleben - Ihr Domizil haben sie seit mehr als 25 Jahren in der Alten Fabrik gefunden. Der Pool Billard Club (PBC) „Fortuna Haldensleben“ feiert mit einem Jubiläumsspiel das 30-jährige Bestehen. Gekommen sind nicht nur die Mitglieder des PBC, sondern auch befreundete Vereine aus Salzwedel, Magdeburg, Halle oder auch Babelsberg und Ballenstedt.