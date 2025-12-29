30 Jahre Pool Billard in Haldensleben Den gesamten Tag Spieltag: Billardclub feiert Jubiläum mit Wettbewerb
Seit 30 Jahren wird Billard in Haldensleben gespielt – mehr als 25 Jahren davon in der Alten Fabrik. Zum Jubiläumsspiel des Pool Billard Clubs „Fortuna Haldensleben“ sind befreundete Vereine aus Salzwedel oder Magdeburg angereist.
29.12.2025, 12:00
Althaldensleben - Ihr Domizil haben sie seit mehr als 25 Jahren in der Alten Fabrik gefunden. Der Pool Billard Club (PBC) „Fortuna Haldensleben“ feiert mit einem Jubiläumsspiel das 30-jährige Bestehen. Gekommen sind nicht nur die Mitglieder des PBC, sondern auch befreundete Vereine aus Salzwedel, Magdeburg, Halle oder auch Babelsberg und Ballenstedt.