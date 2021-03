Förderverein der Bebertaler Godeberti-Kirche startet eine besondere Spendenaktion. Mit dem Erlöß soll die Orgel Instand gesetzt werden.

Bebertal l Die ersten Paten für die Pfeifen und weitere Bauteile der historischen Orgel in der Bebertaler St. Godeberti-Kirche haben sich bereits gefunden. Dabei sind erst wenige der Flyer zur Orgel-Patenschaft, die der Förderverein der Dorfkirche St. Godebert drucken lassen hat, im Ort verteilt worden. Der Förderverein hat die Aktion parallel zur Sanierung der Orgel ins Leben gerufen.



In Kombination aus Bild und Text gibt dieser Flyer genau Auskunft darüber, zu welchem Preis die Patenschaft für die Pfeifen und Bauteile übernommen werden kann. Da ist beispielsweise die Pfeife e’’ im Mittelfeld links für 25 Euro zu haben, die Pfeife FS im Mittelfeld für 300 Euro, die Säule im Außenfeld rechts für 50 Euro oder ein Schöpfbalg für 500 Euro. Die Liste der aufgeführten Bauteile umfasst insgesamt 100 Positionen. „Wenn man aber weiß, dass die Orgel allein etwa 1500 Pfeifen hat, können die angegebenen Preisen nur symbolisch sein“, erklärt Torsten Schmidt in seiner Funktion als Vorsitzender des Kirchenfördervereins. Sicher sei, dass manche Pfeifen, die in dem Flyer gekennzeichnet sind, auch doppelte Patenschaften bekommen. Die Auswahl schafft trotzdem Möglichkeiten – zum Beispiel eignen sich die Bezeichnungen der Pfeifen um sie mit den eigenen Initialen in Verbindung zu bringen.



Restaurierung wird etwa 200.000 Euro kosten

Jede mit einer Patenschaft verbundene Spende hilft dem Förderverein und der Kirchengemeinde, die Eigenmittel für die Sanierung der 1883 von Carl Böttcher aus Magdeburg erbauten Orgel aufzubringen. Der Zahn der Zeit hat über die Jahrzehnte an dem Instrument genagt und seine Spuren hinterlassen, so dass es auch schon vor längerer Zeit verstummt ist.



Derzeit werden die Pfeifen und weitere Bauteile der Orgel in einer Halberstädter Fachwerksatt fachmännisch wieder aufgebaut. Die Orgelbauer selbst haben, als sie das Instrument vor einigen Wochen Teil für Teil auseinandergenommen haben, den Zustand aber als „gut erhalten“ eingeschätzt. Fast alle Teile sind – bis auf wenige Ausnahmen – noch im Original vorhanden. Alles in allem müssen für die Sanierung des Instrumentes trotzdem etwa 200.000 Euro investiert werden, ein Teil der Kosten wird mit Fördermitteln abgedeckt.



Als Zeichen der Patenschaft wird eine Patenschaftsurkunde ausgestellt. Spenden sollen demnächst auch bei einem Besuch in der Godeberti-Kirche in die extra angefertigte „Spendenpfeife“ gesteckt werden können. Der Förderverein möchte ab April die Godeberti-Kirche an den Wochenenden jeweils von 13 bis 15 Uhr wieder verlässlich öffnen.