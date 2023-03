An der Stendaler Straße in Haldensleben steht ein neues Haus. Drei Jahre lang hat die Errichtung des Neubaus gedauert. Die Bauherren Christin und Steven Vogel haben dabei viele Nerven gelassen. Daran ist vor allem der Denkmalschutz Schuld.

Christin und Steven Vogel haben ein Haus an der Stendaler Straße 3 in Haldensleben gebaut, das nun endlich fertiggestellt ist. Ihnen wurden dabei viele Steine in den Weg gelegt

Haldensleben - Christin und Steven Vogel haben ein Haus gebaut. Das allein ist keine Sensation. Betrachtet man die Geschichte, die dem Hausbau zugrunde liegt, ist es aber fast ein Wunder, dass nun wieder ein Gebäude an der Stendaler Straße 3 in Haldensleben steht. Denn von Anfang an lief das Vorhaben nicht so, wie die Bauherren es geplant hatten.