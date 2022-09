Der Beber im Landkreis Börde fehlen die Fische

Haldensleben - „Wir haben zwar Fische gefangen, aber viel zu wenig. Sowohl von der Menge an Arten, als auch von den Individuen an sich“, fasst Volker Lüderitz, Professor für Hydrobiologie und Gewässerökologie von der Fachhochschule Magdeburg-Stendal, die Situation am Montagmorgen zusammen. Gemeinsam mit Janin Hochheimer vom Natur- und Umweltamt im Landkreis Börde dokumentierte er Anfang der Woche an verschiedenen Stationen den Fischbestand in der Beber. Gestartet wurde an einem Flussabschnitt unterhalb vom Schloss Hundisburg.