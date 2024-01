Zum Jahresbeginn ist der CO₂-Preis gestiegen – von 30 auf 45 Euro pro Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid. Was bedeutet das fürs Heizen, Tanken und die Abfallgebühr in Haldensleben?

Haldensleben. - Der sogenannte CO₂-Fußabdruck, den eine Person hierzulande in einem Monat hinterlässt, entspricht laut dem Statistikportal Statista ungefähr einer knappen Tonne. Überall dort, wo beim Verbrennen von Rohstoffen Kohlendioxid in die Luft entweicht, erhebt die Bundesregierung so eine Art Verschmutzungssteuer – den CO₂-Preis. Zum 1. Januar ist dieser gestiegen. Je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid liegt der Preis nun bei 45 Euro. 2023 waren es noch 30 Euro. Das wirkt sich am Ende entsprechend auf die Preise für Gas, Öl und Sprit aus, den die Verbraucher zahlen müssen.