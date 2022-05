Arbeitseinsatz Neuer Jugendklub in Altenhausen geplant

Kindern und Jugendlichen Raum schaffen für ihre Interessen: In der Verbandsgemeinde Flechtingen geht das Bemühen darum weiter. In der Gemeinde Altenhausen soll am 23. Oktober ein Projekt zur Schaffung eines neuen Jugendklubs starten.