Geschlossen Der letzte Pieks im Haldensleber Impfzentrum

Nun ist es Geschichte: Das Impfzentrum des Landkreises Börde am Waldring in Haldensleben. Der 29. September war der letzte Tag, die letzte Impfung wurde am Abend gesetzt. Wer sich nun gegen Corona impfen lassen möchte, ist auf die Hausärzte angewiesen.