Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar erklärt Sven Weise von der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft im Volksstimme-Gespräch, wie die Krankheit entsteht.

Die Entstehung von Krebs ist ein komplexer Vorgang. Der Ausgangspunkt ist unser Erbgut. In Genen entstehen Schäden, die nicht mehr repariert werden können. Dabei spielen drei Gruppen von Genen eine Rolle: die so genannten Onkogene, die Suppressor-Gene und Gene zur Reparatur. Alle drei kommen auch in gesunden Zellen vor und regulieren dort das Wachstum und die Reifung der Zellen.