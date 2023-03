Ihr Ziel, eine gute Figur am Netz zu machen und dabei auch noch gut abzuschneiden, haben die „Aller-Laien“ erreicht. Die Theatergruppe aus dem Allertal folgte einer Einladung des Vereins „Blaue Nase hilft“ zu einem Volleyballturnier in der Landeshauptstadt.

Alleringersleben/Magdeburg - Stellt euch vor, es wird Hilfe benötigt, und ganz viele machen mit. Die Alleringersleber jedenfalls waren zur Stelle. Sie hatten eine Einladung des Wolmirstedter Vereins „Blaue Nase hilft“ in die Sporthalle am Wilhelm-Höpfner-Ring in Magdeburg sofort angenommen.