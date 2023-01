Neubau Die Haldensleber Kita „Max und Moritz“ wird abgerissen

Die Kita „Max und Moritz“ in Haldensleben ist in die Jahre gekommen. Schon lange heißt es, sie müsse saniert werden. Nun steht fest: Das alte Gebäude soll abgerissen werden, ein Neubau kommt her. Doch was wird aus den 186 dort betreuten Kindern?