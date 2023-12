Petra Huth geht nach 40 Arbeitsjahren für die Kultur der Stadt Haldensleben in den Ruhestand. In ihrer Dienstzeit hat sie viel Aufregendes erlebt.

Die Herrin des Haldensleber Altstadtfests geht in den Ruhestand

Petra Huth (2.v.l.) wurde nach fast 40 Jahren im Dienste der Kultur der Stadt Haldensleben von Rathaus-Kolleginnen in den Ruhestand verabschiedet. Das geschah auf dem Sternenmarkt, den sie mit aus der Taufe gehoben hatte.

Haldensleben - Nach 40 Jahren Dienst an der Kultur in Haldensleben wird es für Petra Huth nun Zeit, Abschied zu nehmen. Die Mitarbeiterin der städtischen Kulturabteilung geht in den Ruhestand - mit vielen schönen Erinnerungen.