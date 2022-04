Die Kinderrechte stehen in Haldensleben im Fokus

Der Kinderschutzbund feiert am 25. September 2021 nicht nur ein buntes Fest in Haldensleben, den Mitstreitern ist auch politisches Engagement wichtig.

Marlis Schünemann, Sarah Schmidt und Christin Paepke liegen mit der Planung des Weltkindertags in den letzten Zügen.

Haldensleben - Kinderarmut, Kinderarbeit und Ausbeute von Kindern sind weltweit immer wieder ein Thema. Unicef hat deshalb für den Weltkindertag diesen Jahres das Motto „Kinderrechte jetzt!“ festgelegt, damit das Problem wieder in der Fokus rückt. Der Kinderschutzbund Kreisverband Börde greift den Weltkindertag und das Motto auf und veranstaltet in diesem Rahmen am Sonnabend, 25. September, ein großes Fest.