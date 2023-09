Serie „True Crime Börde“ Die Rohrleiche von Graben 13

In der Serie „True Crime Börde“ blickt die Volksstimme zurück auf einige der größten Kriminalfälle im Landkreis Börde in den vergangenen Jahrzehnten zurück. Teil 3 beleuchtet einen Fall aus dem Jahr 1984: In Altenweddingen wird ein Mann ermordet und die Leiche in einem Abwasserrohr versteckt.