„Die schweren Zeiten haben uns zusammengeschweißt“

Ochtmersleben - Der Name König ist in Ochtmersleben-Bahnhof eng mit der Nudelfabrik verbunden. Und eben jene Nudelfabrik, die von 1948 bis 1975 betrieben wurde, hat auch die Ehe von Hannelore (heute 79) und Siegfried König (heute 81) über Jahre stark mitbestimmt. Zuerst haben beide dort gearbeitet und später haben sie sie von Siegfried Königs Vater übernommen und dann auch geleitet. „Die schweren Zeiten mit viel Arbeit haben uns zusammengeschweißt“, sind sich beide auch heute nach 60 Jahren Ehe sicher. Am Donnerstag feierte das Paar seine diamantene Hochzeit.

Ihr Kennenlernen ähnelt dem vieler Paare zu dieser Zeit: Es war auf dem Tanzsaal. Aus dem Kennenlernen 1959 wurde schnell mehr, so dass der Ochtmersleber Siegfried König seiner Hannelore, die aus Eilsleben stammte, 1961 das Ja-Wort vor dem Standesbeamten gab. „Wir sind immer gemeinsam durch dick und dünn gegangen und brauchen uns nur anzugucken, um genau Bescheid zu wissen“, blickte die diamantene Braut zurück und schmunzelt noch heute darüber, dass sie Siegfried König schon vor dem Kennenlernen immer aus dem Fenster beobachtet hatte.

Die Königs haben einen Sohn und eine Tochter

Trotz der vielen Arbeit bereicherte auch Nachwuchs das traute Glück der Königs. Erst wurde ein Sohn geboren und ein paar Jahre später eine Tochter. Enkelkinder gibt es keine, aber die Königs haben auch so bis heute immer genug zu tun. Der eigene Hof hat auch nach der Aufgabe der Nudelfabrik immer reichlich Einsatz gefordert. Früher wurden Gebäude, unter anderem auch die alte Mühle, abgerissen oder umgebaut, das Grundstück umgestaltet und auch heute lässt der große Garten keine Langeweile aufkommen. Oft stellt Siegfried König zur Abwechslung zwischendurch auch sein handwerkliches Geschick unter Beweis.

In der örtlichen Feuerwehr sind beide bis heute Mitglied

Der örtlichen Feuerwehr sind beide bis heute als Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung treu. „1958 bin ich bei der Feuerwehr eingetreten, war lange Jahre auch Wehrleiter und Wirkungsbereichsleiter“, erzählte Siegfried König. Die Leidenschaft für Feuerwehr sprang auf seine Frau über, die sich ab 1965 in der ersten Frauengruppe für den vorbeugenden Brandschutz engagierte. Und das, obwohl auch nach der Nudelfabrik-Zeit der berufliche Alltag sie immer stark beanspruchte. Bei den Arbeitswegen gab es übrigens oft Parallelen. Über Jahre führte der zur Baumechanik in Eichenbarleben, später zum IFA-Lager nahe des Ochtmersleber Bahnhofs.

Heute genießen Hannelore und Siegfried König vor allem ihren Ruhestand. „Man muss die Tage genießen, es gibt sie nur einmal und sie kommen nie wieder“, bringt es Siegfried König auf den Punkt und beide sind sich einig: „Wir wollen noch ein paar Jährchen miteinander haben!“