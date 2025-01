Nicht jede Form von Papier gehört auch in die Papiertonne. Das beste Beispiel dafür ist der Einkaufsbeleg. Welche Gefahren bei falscher Entsorgung entstehen und in welchen Müll er gehört.

Haldensleben. - Mülltrennung ist an sich gar nicht so schwer. Verpackungsmüll aus Kunststoff geht in die Gelbe Tonne, Glas geht in den Glascontainer und Papier geht in die Papiertonne. Wer einen Kassenzettel wegschmeißen möchte, muss aber aufpassen. Auch wenn dieser aus Papier ist, gehört er nicht immer in die Papiertonne.